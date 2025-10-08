Sözcü'nün algı operasyonu elinde patladı

CHP medyası, Fazilet Durağı yalanının utancı hâlâ unutulmamışken bu kez de 24 TV'yi karalamaya çalıştı.

Sözcü TV, Ankara'da su kesintisi yaşanmadığını iddia etti ve 24 TV'nin vatandaşları su kesintisi varmış gibi röportaj vermeye yönlendirdiğini öne sürdü.

Ancak 24 TV, söz konusu röportajın tamamını kayıt altına aldığını ve Sözcü TV'nin montajlayarak haber yaptığını belirtti.

SZC TV ALGI OPERASYONUNA KALKIŞTI

Ankara'da günler süren susuzluk krizi, AK Parti'nin yaptığı basın açıklamasıyla gündeme gelmişti.

24 TV'nin haberi Sözcü TV tarafından "algı operasyonu" şeklinde yansıtıldı.

Başkentte vatandaşlar bidonlarla su kuyruğunda Bir gazetecinin başka bir gazeteciyi, sanki suç işliyormuş gibi göstererek gizlice kaydetmesi suç teşkil ediyor.

Ayrıca Sözcü TV, haberlerine güvenmediği için 24 TV muhabiri Ahmet Taner Işıldak'ın adını veremedi ve 24 TV mikrofonunu buzlayarak yasal sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Sözcü TV, 24 muhabiri Işıldak'ın röportaj yapılan kişiyi ne söyleyecekleri konusunda tembihlediği iddiasını montajlayarak üst üste paylaştı.

Oysa 24 TV, röportajı kesintisiz şekilde kayıt altına almıştı.

Ankara'da su kesintisi kararı... Barajlar alarm veriyor

MANSUR YAVAŞ SU KESİNTİLERİNİ DOĞRULAMIŞTI

Bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da su kesintilerinin yaşandığını kabul etti.

Yavaş, Kesikköprü'deki boruların eksik olduğunu ve zamanında değiştirilmediğini ifade etti.

Sözcü TV, gazetecilik yapan 24 TV'yi karalamaya çalıştı ve çamur at izi kalsın haberciliğine imza attı.

Su vermez faturalarla cep yakar CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da su kesintilerini ve Ankara'daki susuzluğu doğrulamıştı.

Öte yandan, Sözcü Gazetesi hakkında ortaya atılan iddialar yargıya taşındı.

Belediyelere yönelik rüşvet soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş, kendisinden şantajla rüşvet istendiğini öne sürerek Sözcü Gazetesi ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Vatandaştan Yavaş'a sert tepki: Rezil durumdayız