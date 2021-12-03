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Sözcüsü Bilgiç'ten Rum Yönetimi'ne tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu açık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki gösterdi. Bilgiç, ''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir.' dedi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 00:20 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 00:30
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Sözcü Bilgiç, GKRY Bakanlar Kurulunun ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni verdiği yönünde basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz'de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini vurgulayan Bilgiç, öte yandan bu tek taraflı adımın Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden geldiğini belirtti.

Sözcü Bilgiç, "Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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