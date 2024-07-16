Sözde hayvanseverden köpeklerden kaçarken kamyonun ezdiği Mahra için korkunç ifadeler

Köpeklerden kaçarken kamyonun ezdiği Mahra'nın babası Murat Pınar, 'güvenli sokaklar' derneği kurdu; hayvansever derneği başkanı Görkem Muhammed Şıpka'nın hedefi oldu. Şıpka çocuğa hakaret etti, babasına da tehdit yağdırdı.

Antalya'da 5 Mart 2022'de kendisine saldıran köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar (9) ile babası Murat Pınar, sözde hayvan severlerin hakaretlerine maruz kaldı. Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, kızını kaybettikten sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran Murat Pınar'ı sosyal medyada hedef gösterdi. Baba Pınar'a küfür ve hakaret eden Şıpka, tüm bunlar yetmezmiş gibi küçük Mahra'yı kastederek, "Pi... öldüğünde de hiç üzülmedim, sıra sende" ifadesini kullandı.

KAPIMA MERMİ KOYDULAR

Akşam Gazetesi'ne konuşan baba Murat Pınar, dernek kurduktan sonra başına gelenleri şöyle anlattı: "Bizleri susturmak için atmadıkları iftira kalmadı. Evimin kapısına mermi koydular. Kapının önünde merdivenin altına ateş ettiler. WhatsAPP'tan diğer sosyal mecralardan yoğun bir şekilde ölüm tehditleri gelmeye devam etti. Derneğimizin başkan yardımcısı da dâhil olmak üzere tehditlerin çapı büyüdü. Savcılığa yaptığımız şikâyet sonucu bir kişi ceza da aldı."

AİLEYE POLİS KORUMASI

Sahipsiz Hayvanları Yönelik Yasa Teklifi'nin Meclis'e ulaşmasından sonra tehditlerin çoğaldığını söyleyen Pınar, şöyle devam etti: "Sözde hayvan sever derneklerin başkanları sosyal medyada 'İki mermilik canları var, yok mu bunları öldürecek delikanlı' gibi yazılar yazıyorlar. Emniyet güçleri yaşadığımız mahallede gerekli önlemleri aldı."

'ÇOCUĞUNU KAYBEDEN İNSAN SUSMAZ'

Tehditlerle ilgili bugün savcılığa başvuracak olan Murat Pınar, "27 aydır bizleri susturmak için çok uğraştılar. Çocuğunu kaybeden insan susmaz. Biz sussaydık kanun çıkmayabilirdi" diye konuştu.

'HACKLENMİŞ OLABİLİRİM'

Uzunköprü Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, sosyal medya hesabının hacklendiğinden şüphelendiğini belirtti; "Adımın altında böyle bir ifadenin yer almasından dolayı da mahcup oldum ve pişmanlık duyuyorum" dedi.