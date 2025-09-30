İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Sözde komedyenden mizah maskesiyle peygamberlere hakaret! Şarlatan Egemen Şimşek'e tepki yağdı

Egemen Şimşek isimli sözde komedyen Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlere hakaret etti. Skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırırdı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 09:11 - Güncelleme:
Sözde komedyenden mizah maskesiyle peygamberlere hakaret! Şarlatan Egemen Şimşek'e tepki yağdı
Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş isimli programda Resulullah Efendimize (s.a.v.) dil uzatılmış, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası program sunucusu ve konuğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen başka bir sözde 'mizah' programında bir kez daha dini değerlere saldırıldı.

HZ. MUSA VE İSA'YA KÜFRETTİ

Egemen Şimşek isimli şarlatan yaptığı sözde gösteride Kızıldeniz'in yarılması olayı üzerinden Hz. Musa'ya, Yahudilerin baskıları üzerinden de Hz. İsa ile alay etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videonun yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın tutuklanması çağrısında bulundu.

