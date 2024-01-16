Sözde müttefik ABD'nin ihaneti deşifre oldu! PKK'ya 'Türkiye harekat yapacak kaçın' mesajı

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerimize yaptığı saldırılarda ABD'nin rolü tartışılırken, örgütten kaçıp teslim olan terörist, ABD-PKK iş birliğine dair dikkat çeken bilgiler verdi. Gri listede aranırken teslim olan "Agit Cudi" kod adlı PKK'lı B.T.'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, B.T. Türkiye'nin hava harekatlarından önce ABD'nin kendilerine bilgi verdiğini itiraf etti. Hava harekatlarının örgütün dengesini bozduğunu anlatan B.T., PKK'lıların ABD'den gelen istihbarat doğrultusunda mağara ve tünellere gizlendiğini söyledi.

ABD UÇAĞIYLA SÜLEYMANİYE'YE

Irak'ın Süleymaniye kentindeyken örgütten kaçan B.T., Süleymaniye'ye de Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'dan ABD uçağıyla götürülmüş. ABD'ye ait uçakla Rumeylan'dan Süleymani'ye götürüldüklerini ifade eden B.T., 8 kişilik terörist grubun Peşmerge unsurlarının kullandığı ABD'ye ait uçakla Süleymani'ye taşındığını belirtti.

"ORTADA GÖRÜNMEYİN" TALİMATI

ABD'li askerlerin bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ortak devriyeye çıkmadan önce kendilerini uyardığı bilgisini veren B.T., ABD'lilerin devriyeden önce PKK'ya "ortalıkta gözükmemeleri" yönünde talimat verdiğini kaydetti.

ABD'DEN NAKİT PARA GELİYOR

Örgütün gelir kaynakları hakkında da detaylı bilgi veren B.T., akaryakıt satışlarının yanı sıra yerel halktan "vergi" adı altında haraç toplandığını, en önemli gelir kaynağının ise ABD tarafından sağlandığını anlattı. Paraların nakit olarak temin edildiğini belirten B.T., örgüt mensuplarına seviyelerine göre 50-150 dolar arasında maaş verildiğini ifade etti.

ABD İKİLİ MUTABAKATI İSTİSMAR EDİYOR



İki ülke arasındaki mutabakat gereği Türkiye, Irak ve Suriye'deki yapacağı hava harekatlarını önceden ABD'ye bildiriyor. Bunun nedeni iki ülkede bulunan ABD askerleri ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi. Ancak B.T.'nin anlattıkları, ABD ordusunun bu mutabakatı istismar ederek verilen bilgiyi PKK'lılarla paylaştığını ortaya koyuyor.