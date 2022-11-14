Sözde 'sahra hastanesi' düğün salonu oldu! Oğlunu evlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde "Adana'da bin kişilik Sahra Hastanesi kurduk" diye övündüğü fuar alanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününe katıldı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte nikah şahidi oldu. Sözde Sahra Hastanesi'nde gerçekleşen ve 3 milyon TL harcanan düğüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 3 bin davetli katıldı.

EMANET YATAKLAR TAŞIDILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu pandemi döneminde yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü.

CHP'li Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı.

MİSKİNLER YURDU

6 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.

3 MİLYON TL HARCANDI

Sabah'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisinin büyükşehir belediye başkanları ile birlikte sözde "Sahra Hastanesi"nde yapılacak olan düğüne katılmak için Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener düğünden önce Çukurova Belediyesinde açılışlara katıldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Akşener ve belediyle başkanları 3 bin davetlinin katıldığı ve 3 milyon TL'nin harcandığı düğünde hazır bulundu.

ŞAHİTLİK YAPTILAR

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2020 tarihinde katıldığı özel bir televizyon kanalındaki yayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bir haftada bin yataklı Sahra Hastanesi yaptığını öne sürerek, "Bin yataklı... 45 günde değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor. Becerisizlik bu kadar olur ya" iddiasında bulunmuştu.

DAHA ÖNCE DE GÜZELLİK FUARI AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" dediği fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı gerçekleştirilmişti.

DÜĞÜNE KİMLER KATILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Bakanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.