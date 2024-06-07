Sözde seçim planına sert tepki: PKK yabancı, sınırları aşan, gaspçı, işgalci bir yapı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonunun (SMDK) Kürt bileşenlerinden Bağımsız Kürt Rabıtası üyesi Aynularaplı İsa, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelerde planladığı sözde seçimi AA muhabirine değerlendirdi.

İsa, terör örgütünün kendisini "özerk yönetim" adı altında pazarlayarak gelecekte Suriye'nin 3'e bölünmesi planına hizmet ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Suriyeli siyasetçi İsa, "Bu projeler, Kürt halkının çıkarlarından çok uzak, yabancı projelerdir. Biz Suriye halkının bir parçasıyız. Suriye topraklarının ve halkının birliğine inanıyoruz. Tüm milliyetlere, Kürtlere, Türkmenlere, Süryanilere saygı gösterilmedikçe Suriye'de demokrasi kazanılamaz, insan hakları tesis edilemez." dedi.

2011'de Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) kurulduğunda kurucu üyelerden biri olduğunu hatırlatan İsa, 2013 yılında ENKS Aynularap ilçe ofis başkanlığı görevini yaptığını söyledi.

İsa, PKK/YPG tehditleri üzerine ve Aynularap'ın terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmesinden 7 ay önce Türkiye'ye sığındığını anlattı.

- "KÜRTLER KENDİLERİNİ DEVRİMİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜLER"



Terör örgütü PKK'nın, Türkiye-Suriye sınırlarını karıştırmak amacıyla dönemin lideri Hafız Esed tarafından desteklendiğini ifade eden İsa, "Devrim ve muhalefet içindeki bazı gençler, PYD ile PKK'nın iki farklı parti olduğunu sanıyorlar. PKK'nın Suriye dışında, PYD'nin ise Suriye içinde olduğunu düşünüyorlar. Yanlış bir anlayış." diye konuştu.

Hafız Esed'in Kürt muhalefeti bastırmak için PKK'ya Suriye ve Lübnan'da destek verip kamplar açtığını anlatan İsa, rejimin lideri Beşşar Esed'in de Kürt gençlerin Suriye devrimiyle etkileşimlerini engellemek için PYD/PKK'ya alan açtığının altını çizdi.

Kürt gençlerinin Suriye'deki halk hareketini ilk destekleyenler arasında olduğunu söyleyen İsa, "Kürtler kendilerini devrimin bir parçası olarak gördüler. O zamanlar Kürt partilerinin sayısı 15'i geçmiyordu. Kürt partileri devrimin başında çoğunlukla Suriye halkının yanında yer aldı." ifadelerini kullandı.

İsa, bunun üzerine Esed rejiminin PYD/PKK ile işbirliği yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Süleymaniye'ye bağlı ünü kötü olan Dukan kasabasında anlaşma yapıldı. Toplantıya Ali Memlük, PKK temsilcilerinden Cemil Bayık ve İran Devrim Muhafızları istihbaratından komutanlar katılmıştı. 2011'de, Kürt Ulusal Konseyi partileri rejimle işbirliğini reddettikten sonra PKK, devrimci hareketini başlangıçta sopalarla, sonra suikastler, cinayetler ve hapis yoluyla sürdü."

Terör örgütünün Suriye'de insanların ekmekleriyle oynadığını, çocuklarını kaçırarak silah altına aldığını dile getiren İsa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK bu uygulamalarla fiili durum dayattı. Bölgede yaşayan insanlar, bu şekilde onlara katılmak zorunda bırakıldı. PKK sınırları aşan, ulusal ve milli bir davası olmayan bir örgüttür. Bazıları ayırım yapmadan onları Kürt güçleri olarak adlandırıyor. Katılmıyoruz. Tek amaçları Suriye coğrafyasını karıştırmak, bölgeleri Araplardan, Kürtlerle değiştirmek"

- "PYD'Yİ YÖNETENLER PKK'NIN İLERİ KADROLARIDIR"



İsa, PKK'nın Suriye'de PYD adıyla anılmasının, ABD'nin oyunlarından biri olduğunu belirterek, PYD'nin saflarına Kürtleri, Arapları ve Ermenileri alarak meşruiyet kazanmayı amaçladığını vurguladı.

ABD'nin PYD/PKK'yı "yerel bir Kürt partisi" haline getirmek istediğini söyleyen İsa, "Ama biliyoruz ki, PYD'yi yönetenler PKK'nın ileri kadrolarıdır. Yerel meclisler ve hükümet başkanları gibi kalan tüm yapılar etkisiz durumda. Aynularab'daki (Kobani) yönetici sayısı 3 ila 4 kişiyle sınırlı, Kamışlı'da da durum aynı." değerlendirmesini yaptı.

"Sözde seçimi, 'özerk yönetimi' ve seçime katılan partileri tanımadıklarını" ifade eden İsa, "PKK yabancı, sınırları aşan, gaspçı, işgalci bir yapı. Bu gayrimeşru otoriteye muhalefet rolünü oynamak istemiyorum. Bir tabanları yok ve silah gücüyle varlar." ifadelerini kullandı.

İsa, seçime katılan partilerin hepsinin PYD/PKK'ye bağlı olduğunu vurgulayarak "Gerçekte bunlar aile projeleri hatta tek kişilik partiler. Kobani'de veya Kamışlı'da herhangi birine sorsanız kimse tanımaz bilmez. PKK, bu partilere ayda 2000 ila 2 bin 500 dolar arasında destek veriyor." dedi.

İsa, Kürt halkının en büyük temsilcisi ENSK'nin, tertiplenen seçime katılmayı reddettiğini ve Suriye halkının bileşenleriyle oynamayı reddettiğini vurguladı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin, Arapların yoğun olduğu bölgelere yayılmak istediğini, Arapların çoğunlukta olduğu Deyrizor'a bu yapının hükmetmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan İsa, Suriye'deki Kürt halkının yaşadığı sorunun, Suriye halkının kabul edeceği genel çözüm bağlamından ayrı tutulamayacağını dile getirdi.

İsa, "Suriye halkının ve topraklarının birliğine inanıyoruz. Aynı zamanda demokrasi ve sivil barış sağlanmadan da Kürt halkının ulusal hakları sağlanamaz." diye konuştu.

Terör örgütünün Suriye'de siyasi bir temizliğe giriştiğine işaret eden İsa "Devrim yanlısı olan herkese karşı savaş açıp rejimle işbirliği yapıyorlar." ifadesini kullandı.

- "KÜRT HALKININ ULUSAL HAKLARI, DEMOKRASİ VE BARIŞ OLMADAN ELDE EDİLEMEZ"



Suriye'nin Fırat'ın doğusunda zorla silah altına alma uygulaması nedeniyle Kürtlerin büyük oranda göçe zorladığını belirten İsa, Suriye'de tek çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına bağlı kalmak olduğunu vurguladı.

İsa sözlerine şöyle tamamladı:

"Kürt halkının ulusal hakları, demokrasi ve barış olmadan elde edilemez. Aynı zamanda, tüm milletlerin hakları verilmedikçe ve tüm azınlıklara Kürtlere, Türkmenlere ve Asurilere saygı gösterilmedikçe Suriye'de demokrasi ve insan haklarının kazanması mümkün değildir."

Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ağustosa ertelemek zorunda kalmıştı.