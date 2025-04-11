Sözleri ayakta alkışlandı! Başkan Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür, çünkü insanlık 5'ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

* Tüm kardeş halkları selamlıyorum. Savaşların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

* Bu güzel ilimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tüm insanlık için, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Çatışmaların yerine diyaloğu tercih ettiğimizi dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu'nu farklı yerde konumlandırıyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak.

* Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür. Bir hakikati dikkatinize getirmek arzusundayız; biz krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da öyleydi.

* Şunu da iftiharla söylemek durumundayım; biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değil aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah daha nice asır boyunca yine burada olacağız.

* Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın egemen olduğu bir bölgede yaşamak istiyoruz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bugün de zor olanın tarafındayız.

* Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle, insanlarla yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım; zulüm ile abad olunmaz diyoruz.

* İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. B zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir?

* Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz.

* İsrail, Filistinlilere 2. nekbe felaketi yaşatmaya çalışmaktadır. İsrail her seferinde daha kanlı saldırılara girişmektedir.

* Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırmak niyetindedir.

* Filistin halkının mücadelesine kimse terörizm diyemez. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023'ten beri topraklarını savunarak insanların iftiharı olmuşlardır.

* Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ateşkes çabaları sabote edildikçe, bölgemize kalıcı barışın gelmesi zordur. Barış iki devletli çözümle olur. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devletinin kurulmasına bağlıdır.

* Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

* İsrail'in saldırıları DEAŞ'la mücadele çabalarını sekteye uğratıyor.

* Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz.

* Sükûnetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Biz dış politikada gizli niyetlerle değil ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında Trump ve Putin başta olmak üzere anlayış birliği içindeyiz, diyalog halindeyiz.

* Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar, bir Asya bir Afrika ülkesiyiz. Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri artırıyoruz.