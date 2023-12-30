Sözleri ayakta alkışlandı! Necip Fazıl Ödülleri'ne katılan Başkan Erdoğan: Üstad'ın en büyük hayali Ayasofya'yı açma şerefine eriştik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl onuncu kez düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum. Necip Fazıl, Büyük Doğu davası için fikir çilesi çeken, edebiyatın her alanında eserler veren yiğit bir münevverdi. Kaleme aldığı eserleriyle, zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle, ömrü boyunca dik duruşuyla merhum Üstadımız, deha derecesinde bir inşa ve ibda kudretine sahip, mümtaz bir şahsiyettir. İki ay önce ebediyete yolcu ettiğimiz üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i de buradan rahmetle anıyorum. Son olarak Haziran ayında 40 yıl 40 eser Etkinliği'nde bir araya gelmiştik. Mevla mekanını cennet eylesin. İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları, geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor.

Yeni yetişen gençlerimizin, üstatlarından devraldığı emaneti, hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star Gazetesi'nden ödül programının geliştirilerek mutlaka devam etmesini istedim. TürkMedya gurubumuz, ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kendilerini bizi mahcup etmedikleri, hem de bize mahcup olmadıkları için gönülden tebrik ediyorum. Star gazetesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ayrıca jüri iyilerine teşekkür ediyorum. 10 ayrı kategoride ödülleri tevcih edeceğiz. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok kendisi bir Ayasofya aşığı olan Üstad'a ağır geliyordu. Üstad'ın mücadelesi, Türk Milleti'ni ruh köküyle yeniden buluşturmaktı.

Üstad, gerçekleştirmek için bütün ömrünü vakfettiği ideallerini, genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Üstad, defalarca hapse girdi, birçok haksızlığa maruz kaldı ancak inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. 31 Mart çok önemli. Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette ki gençlerimizdir.

Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü. Ayasofya'nın yanındaki müktesabat rahmetli Kadir bey zamanında yenilendi. Şu andaki zat oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman çöp çukur çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Onlara nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için çok önemli.

Ayasofya'yı biz açtık onu koruyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Üstadın geride bıraktığı ilim, kültür, sanat birikiminin genç sanatçılarımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ödül takdim edeceğimiz kişilerin arasında gençleri görmekten mutlu oluyoruz. Bu yılki Necip Fazıl Ödülü'ne Vakitsiz Ölüler isimli Kitabıyla Sema Bayar, İnsansın ve Akşam adını taşıyan ilk şiir kitabıyla Rıdvan Tulum layık görüldü. Kendilerini tebrik ediyorum. Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nü ise Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Romanlarında ele aldığı meseleleri sağlam bir zemine oturtan Selahattin Yusuf kardeşimizi tebrik ediyorum. Necip Fazıl Ödülü'müzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Ali Günvar'ı tebrik ediyorum. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nü Ayhan Çitil'e takdim ediyoruz. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'müzün bu yıl ki sahibi değerli yazar ve yönetmen Nasır Hemir'dir. Çocuk Edebiyatı Ödülümüzün sahibi Figen Yaman Coşar kardeşimizdir. Görsel Sanatlar Ödülümüzü Selahattin Sancaklı'ya takdim ediyoruz. Mimarlık Ödülümüzü ise 6 isme birden veriyoruz. Müzik Ödülü'ne genç piyanistimiz Büşra Kayıkçı layık görüldü."

