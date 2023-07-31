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Sözlerine tepkiler çığ gibi! CHP yakınlığıyla bilinen Can Ataklı akıl tutulması yaşıyor

Muğla Akbelen'deki çalışmaları provokasyon malzemesi yapan CHP'yi desteklemeye fondaş Can Ataklı da katıldı. Bölgedeki halk ve jandarmaya hakaret eden CHP'li milletvekillerini görmezden gelen Can Ataklı akıl tutulması yaşayarak AK Parti seçmenini hedef aldı. Hakaret eden Can Ataklı'ya tepki yağdı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
Sözlerine tepkiler çığ gibi! CHP yakınlığıyla bilinen Can Ataklı akıl tutulması yaşıyor
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Muğla Akbelen'deki yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmesi kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yerli ve milli enerji için yapılan bu hamleyi provokasyon malzemesi yapmaya kalktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri, soluğu Akbelen'de aldı. Ancak bölge halkının tepkisiyle karşılaştı.

PROVOKASYONA GİTTİLER HALKLA KAVGA ETTİLER

Eleştirilmeyi hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisini protesto eden yurttaşa parmak sallayarak "Bağırma bana! Bana bağırma" diyerek parmak salladı. Mahmut Tanal da görevini yapan jandarmaya hakaretler yağdırmış, jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalışmıştı.

CAN ATAKLI DA KATILDI...

CHP'nin başlattığı provokasyona CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı da katıldı. Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti'ye oy veren vatandaşları hedef aldı. AK Parti seçmeni için 'çevre duyarlılığı yok' ifadesini kullanan Can Ataklı, "Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum" sözlerine tepki yağdı.

CHP'LİLERE DESTEK: TATİL YAPIYORLAR!

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "

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