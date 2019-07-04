Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları son dakika açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

‘Sözleşmeleri öğretmen mülakat sonuçları son dakika açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına binlerce aday tarafından yanıt aranıyor. Sözleşmeli öğretmen atamaları için 12-30 Haziran arasından sözlü sınava katılan öğretmen adayları mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sözlü öğretmen mülakat sonuçlarının 4 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. MEB’den yapılacak son dakika duyurusunu haberimizden sizinle paylaşacağız. Peki, tercihler nasıl olacak? Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 12-30 Haziran'da uygulanan sözlü sınavın sonuçlarının 4 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçları öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATAMALARI YAPILAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

Atama takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.