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Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

MEB sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Ataması yapılan öğretmelerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.

 

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