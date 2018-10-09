Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi
MEB sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.
Ataması yapılan öğretmelerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.
Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.— MEB (@tcmeb) 9 Ekim 2018
Ataması yapılan öğretmenlerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.
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