Sözleşmeli öğretmenlik 2018 sözlü sınav yerleri açıklandı mı? MEBBİS öğretmen girişi sözlü sınav mülakat yerleri personel.meb.gov.tr sorgula

Sözleşmeli öğretmenlik 2018 sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı? MEBBİS öğretmen girişi Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Bin öğretmen ataması ne zaman ve nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilecek? MEBBİS şifresini unutanlar ne yapmalı? MEBBİS öğretmen giriş ekranı nasıl kullanılır? sorusu öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen binlerce aday tarafından merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmasının ardından ön başvuru işlemleri 19 - 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda atama ve kontenjan listesi adaylara duyuruldu. Sözleşmeli Öğretmenlik için ön başvurularını tamamladıktan sonra gözler şimdi de sözlü sınav merkezlerinin açıklanacağı tarihte. MEB'ten sözleşmeli öğretmenlik 2018 sözlü mülakat yerleri ile ilgili son dakika açıklamalarını star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEBBİS MEB giriş ekranı ile Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulaması yapılabiliyor. MEB, 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için duyuruya çıkmıştı. İlkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden 19 - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında ön başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti.





2018 SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Sözleşmeli öğretmelik 2018 sözlü mülakat sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. MEB tarafından 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURU SONUCU

Başvuruların sona erdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sonuçları MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak.



MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ





MEBBİS SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

- 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

MÜLAKAT HAKKI KAZANANLAR NE YAPACAK?



7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları

onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.



7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav

Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.



7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve

muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik

gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle

değerlendirilecektir.



7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il

millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.



7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. 7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.



7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr

ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.



8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla

sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.



8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere

bildirilecektir.



8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile

http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında

yapılacaktır.



Başvuru Şartları



1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel

şartları taşımak,



1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,





1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt



içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri

(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir

ceza almamış olmak,



1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak

çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.



KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?



Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?



Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltılmışı olan MEBBİS , Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak, gereksiz, uzun süren yazı ve kâğıt işlemlerini bir kenara bırakarak teknolojik gelişimleri kullanıp daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt yaptırdıktan sonra ta ki mezun olana kadar gerçekleşecek tüm işlemleri kapsayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde hizmet verilmektedir. Sistemin bakımından ve geliştirilmesinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumludur. MEB tarafından sunulmakta olan MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapmaktadır.

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR ?

MEBBİS sistemine ” https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.