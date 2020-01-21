Sözleşmeli öğretmenlik 2020 mülakat yerleri açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama

21.01.2020 10:12 - Güncelleme: 21.01.2020 10:12

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, milyonlarca öğretmen tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik 2020 mülakat yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranıda sıkça ziyaret ediliyor. Öğretmenlik mülakat yerleri personel.meb adresinden kontrol edilebilecek. Mülakat yerleri http://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı akademik takvime göre öğretmen sınavları 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmenlik hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2020 MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu olumlu geçen adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri bugün açıklanacak. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN ?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.