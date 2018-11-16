20 bin sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için kontenjan ve taban puanlar açıklandı
- AA
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları için tarih belli oldu.
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tarihleri 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.Sözlü sınav yerleri, 3 Aralık’ta adaylara duyurulacak. Sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak.
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