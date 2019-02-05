Sözleşmeli öğretmenlik il il atama sonuçları sorgulama (7 Şubat MEBBİS öğretmen giriş atama ekranı)

İl il sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı Şubat ayı öğretmen atama takviminde yer alan bilgiyel göre sonuçlar 7 Şubat tarihinde ikgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyuru yapılacak. Peki 7 Şubat sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Ataması yapılan öğretmen adayları ne yapacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı atama bekleyen 20 bin öğretmen adayı tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulaması yapılıyor. ikgm.meb.gov.tr adresinden atama sonuçları açıklanacak. 3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı.

Sonuçların 7 Şubat'ta açıklanması beklenirken ilk ataması yapılacak olan öğretmen adayları heyecanlı. Konuya ilişkin MEB 2019 iş takvimi ve sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu haberlerini merak eden vatandaşlar için derledik.







SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA KONTENJANLAR



MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak.

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?



Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarından sonra adı açıklanan 20 bin öğretmen adayı tercihlerini yapacak ve sonrasında ilk görev yerlerine atamaları olacak. Atanacak sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ile kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olacak açıklaması Bakan tarafından yapılmıştı. MEB personeli arasında sözleşmeli & kadrolu kavramından dolayı oluşacak bir maaş statü farkı olmaması durumudur. Sözleşmeli öğretmen maaşı sözleşmeli olması nedeniyle düşük olmayacak. Sözleşmeli öğretmen ataması değil de kadrolu öğretmen ataması yapılmış olsaydı aynı maaş alınacaktı. Bu yüzden sözleşmeli öğretmen maaşı kadrolu atanan bir öğretmenin maaşı ile aynı olacak eksik olmayacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ



Sözleşmeli öğretmen hizmet sözleşmesi içerisinde de yer aldığı üzere sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ile kadrolu öğretmen ek ders ücreti arasında fark olmayacak olup, kadrolu öğretmenin ek ders katsayısı ne ile çarpılıyorsa sözleşmeli öğretmen ek ders katsayısı da aynı oranla çarpılacaktır. Sözleşmeli öğretmen ek ders çizelgesi de kadrolu öğretmenlerin ek ders çizelgesi gibi hazırlanacak. Sadece ilgili öğretmenin bilgilerinin karşılığına sözleşmeli öğretmen ibaresi düşülebilir. Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti girişleri, ek ders teslim tarihleri de diğer öğretmenlerin ek ders süreci ile aynı işleyecek. Sözleşmeli öğretmen ek ders ücretinin yatma tarihi de değişmeyecek. Aynı okulda çalışan sözleşmeli & kadrolu tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri aynı zamanda yatacak olup bu konuda ayrım yapılmayacak. Sözleşmeli öğretmen maaşları ve sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri konusunda MEB ilerleyen zamanlarda değişikliğe gitmeyecek. İmzalanan sözleşme gereği sözleşmeli öğretmen maaşı ve ek ders ücreti kadrolu öğretmenler ile denk olacak.



20 BİN ÖĞRETMENİN MAAŞI BELLİ OLDU



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20.000 Sözleşmeli Öğretmen atamasında en çok merak edilen konulardan biri ise net maaş ve ek ders ücretleri oldu. Yeni göreve başlayacak öğretmenlerin maddi gelirleri ne kadar olacak?



2018 yılı itibariyle sözleşmeli öğretmenlerin net maaşları 3.136,09 TL olarak belirlenmişti. Şubat sonu Mart başı gibi göreve başlaması planlanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin net maaşı Ocak zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık 3.822,67 TL olacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise SGK kesintisinden dolayı ders başı 12.63 TL olarak ödenecek.





Kadrolu öğretmenlere ders başı 14.64 TL ödeme yapılacak. Bu anlamda sözleşmeli öğretmenlerin maddi kaybı uzun vadede fazla olacak. Sözleşmeli öğretmenlere kadrolu öğretmenler gibi haftalık 3 ek ders saati nöbet ücreti ödenecek. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursu açabilecek ve bu kurslardan 2 katı ek ders ücret alabilecek. Yeni atanacak öğretmenlerin branşları, aylık ek der, DYK, IYEP vb. saat sayıları dikkate alındığında aylık gelirlerinin 4.250-6.000 TL arasında değişiklik göstereceği düşünülüyor.



2019 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?



İşte öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net ek ders ücretleri:



Kadrolu Öğretmenler: 15.41 TL

Sözleşmeli Öğretmenler: 13.25 TL



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri aynı olarak belirlenmiştir..



EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?



150 x 0.079308 = 11.8962 Toplam Brüt Toplam Brüt'ten, % 15 Gelir vergisi ve 1000 de 7.59 damga vergisi düşülecek.. 1.78443 + 0.090292158 = 1.874722158 Kesinti olacak. 11.8962-1.874722158 = 10,021477842 Net olarak 1 saat ücret yaklaşık 10 tl olacak... Haziran ayı 1 hafta ek ders ücreti: 3 saat x 5 gün = 15 x 10 = 150.00 TL Temmuz ayı 4 hafta ek ders ücreti: 3 saat x 23 gün= 69 x 10 = 690.00 TL Ağustos ayı 3 hafta ek ders ücreti: 3 saat x 15 gün= 45 x 10 = 450.00 TL



DEĞERLENDİRME



1- Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir.



2019 Ocak- Maaş katsayısı: 0,13056 Hafta Sonu Takviye Kurs Öğretmen yüksek lisans veya doktora yapmışsa Özel Eğitim



Gündüz: 140 Brüt: 18,28



%15 Gelir Vergisi: 2,74



Damga vergisi: 0,13



Net: 15,41 Net: 30,82 TL Y. Lisans için Net: 16,18



Doktora için Net: 17,72 Net: 19,26 TL



Gece: 150 Brüt: 19,58



%15 Gelir Vergisi: 2,94



Damga vergisi: 0,15



Net: 16,49 Net: 32,98 TL Y. Lisans için Net: 17,32





Doktora için Net: 18,96 Net: 20,61 TL



- Net için yapılan hesaplamada, vergi oranı yüzde 15 alınmıştır. Ancak öğretmenler, Temmuz gibi üst vergi dilimi olan %20'ye girmektedir. Ayrıca binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı.



- Özel eğitimde bu ücretler yüzde 25 artırımlı ödenecek



- Hafta sonu takviye kurslarında bu ücretler iki katı olarak ödenmektedir.



- Öğretmen yüksek lisans yapmış ise bu ücret yüzde 5, doktora yapmış ise yüzde 15 artırımlı ödenmektedir.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamların hemen ardından gözler öğretmen maaşlarının ne kadar olacağına çevrildi. Peki öğretmen maaşları ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuda görev yapan öğretmenlerin maaşları belli olmaya başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin maaşlarının ne kadar olacağı büyük merak konusu oldu.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına paralel olarak öğretmenler yüzde 10.7 zam alacak.



Enflasyon rakamlarına göre 2019’da Öğretmen maaşları aşağıdaki gibi olacak:

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Yapılan açıklama ile birlikte engelli öğretmen kontenjanının arttırılması nedeniyle bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi. Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.



ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,



3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,



4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



5- 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)



6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



7- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,



8- Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak özel şartlar aranacaktır.

ATAMALAR NASIL DUYURULACAK?



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.



Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:



Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.



Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.



Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.



Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.



Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.



Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.



Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL TERCİHLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.



Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

Öğretmen tercih atamaları başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri, MEBBİS ilk atama öğretmen tercihleri ve 2019 yılı MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi gündemde! MEB, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu. Yayına giren MEB ilk atama tercih kılavuzu ile birlikte MEBBİS giriş sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruların nasıl yapıldığı merak konusu oldu.

Öğretmen atama tercih süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri, MEBBİS ilk atama öğretmen tercihleri ve 2019 yılı MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi gündemde! MEB, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu. Yayına giren MEB ilk atama tercih kılavuzu ile birlikte MEBBİS giriş sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruların nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte sözleşmeli öğretmen tercih ilanı personel.meb.gov.tr ve ilkatama.meb.gov.tr atama tercih başvuruları