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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak

20 ilde yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'da açıklanacağı öğrenildi.

25 Ekim 2024 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak
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20 ilde yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'da açıklanacağı öğrenildi.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il millî eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecektir.

Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00'de açıklanacak! Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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