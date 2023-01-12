Sözleşmeli personel memur kadrosuna ne zaman geçecek? 4B sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili düzenleme meclise geliyor. Düzenlemeye göre, kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranırken bu süreye aday memurluk süresi de eklenecek. Düzenleme meclisten geçerse önümüzdeki hafta yasalaştırılacak. Peki 4B sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli personel memur kadrosuna ne zaman geçecek? İşte memur olmak için gerekli şartlar

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR KADROSUNA NE ZAMAN GEÇECEK?



Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacak. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti;

Yarın şöyle bir son dakika belki müjdesi verebiliriz. Bu sözleşmeli personel ile ilgili yaklaşık 500 bin insanımızı, çalışanımızı, kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde çalışan yaklaşık 500 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili yarın muhtemelen öğleden sonra bu yasa teklifini yasalaştırılması ile ilgili süreci başlatmış olacağız. Onun akabinde de hemen ondan sonraki izleyen haftada da Allah nasip ederse EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi de milletvekili arkadaşlarımızla dört başı mamur bir şekilde ortaya koymak suretiyle işallah yasalaştıracağız.

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için yapılan düzenlemede mhalihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır.

4 B SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLECEK Mİ?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair çalışmada sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.