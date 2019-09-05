Görevlendirme yapılan dönemde Batman Belediyesinde işe alınan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra HDP'li yönetim tarafından işten çıkarıldıklarını kaydeden 7 işçi, Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yaptı.

İşçilerden Ferit Tuncer, Batman Belediyesinde cankurtaran olarak görev yaparken haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü.

"TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞTIĞIM İÇİN İŞİME SON VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Cankurtaran olarak disiplinli bir şekilde çalışıyor, çocuklar için hizmet veriyordum. Sosyal medyada şehit ve gazi haberlerinde, önemli günlerde Türk bayrağı paylaştığım için işime son verildiğini düşünüyorum." diyen Tuncer, şunları kaydetti:

"Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası kullanıyoruz. Türk bayrağından nefret edenler, o çok sevdikleri paranın üzerinde de bayrak olduğunu unutmasınlar. Belediye Başkanı Mehmet Demir'den birden fazla kez randevu istememe rağmen bu engellendi. Hiçbir şekilde görüşme sağlanamadı. İşe geri dönüş için mahkemeye başvuracağım. İnşallah işimize geri döneriz."

"GAZİ ÇOCUĞU OLDUĞUM İÇİN HDP'Lİ BELEDİYE BENİ DIŞLIYORDU"

Ahmet Barış Akçal, elektrik teknisyeni olarak işe girdiğini anlatarak, "Gazi çocuğu olduğum için HDP'li belediye beni dışlıyordu. Milli irademize ve milli görüşümüze saygı göstermediler. Sürekli bizi aşağılayıp, mobbing uyguladılar. Dün itibarıyla haksız yere işime son verildi." dedi.

Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunduğunu, mağduriyet yaşadığını dile getiren Akçal, "Herkes evine ekmek götürüyor. Kimsenin işinden olmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Zehra Çağlar ise dün itibarıyla hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldığını öne sürdü.

"İşten çıkarıldığımı bile bana bildirmediler, başkalarından duydum. 6 kişilik ailede geliri olan tek benim. Kardeşimi okutuyordum. Evlilik arifesindeydim ve yeni nişanlandım. Hiçbir gerekçe sunulmadan kimsenin kimseyi işten atmaya hakkı yok." ifadelerini kullanan Çağlar bütün planlarının alt üst olduğunu dile getirdi.

İnan Zengin de, teknisyen olarak görev yaparken yeni yönetim tarafından görevlerinin elinden alındığını söyledi.

Zengin, "İşçi haklarını savunduğunu öne süren HDP'li belediye yönetimince işten çıkarıldım. Yaklaşık 2 ay önce Park Bahçeler Müdürlüğüne verildim. Burada da görevim olmadığı halde park sulama ve temizlik işi verildi. Bu görevi kabul etmedim. Bana baskı yapıldı ve istifa etmem istendi. İstifa etmediğim ve bana ait olmayan bu görevi yapmadığım için kapı dışarı edildim." dedi.

Eşinin doğum yaptığını, babalık iznindeyken işten çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Zengin, kendisi gibi birçok kişinin çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığını iddia etti.

Zengin, "Emekçi kesime karışmayacağız diyenler bizi işten çıkardı. Kürtçe bilmediğim için ve devletçi olduğum için siyasi baskı gördüm." diye konuştu.

Öte yandan Batman Belediyesi yetkilileri ise söz konusu kişilerin sözleşmelerinin özel nedenler veya siyasi görüşlerinden dolayı değil, performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini ileri sürdü.