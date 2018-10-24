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Sözleşmeyi uygulamayan hac acentalarına yaptırım   

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan acenta mali yaptırım uygulanacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyeleri değiştirildi. Buna göre, Kurulda, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından birer Bakan Yardımcısı olacak. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Başkanlıkla, hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen acentaya fiilin ağırlığına göre,teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının yüzde 10’undan az olmamak kaydıyla mali yaptırımlarla ilgili de karar verecek. Ayrıca hac mevsiminde Suudi Arabistan’dan da çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız işçiler tedarik edilecek. 

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