İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1347
  • EURO
    32,8275
  • ALTIN
    1951.13
  • BIST100
    8016.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi yolculuğa saatler kaldı! SpaceX: Tüm sistemlerimiz iyi görünüyor
Güncel

Tarihi yolculuğa saatler kaldı! SpaceX: Tüm sistemlerimiz iyi görünüyor

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket bu gece 00.49'da uzaya fırlatılacak. SPACEX: Fırlatma için tüm sistemlerimiz iyi görünüyor. Uzay yolculuğu için hava yüzde 80 elverişli.

18 Ocak 2024 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Tarihi yolculuğa saatler kaldı! SpaceX: Tüm sistemlerimiz iyi görünüyor
ABONE OL

Tarihi uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş bir gün uzadı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket, Türkiye saati ile 00.49'da uzaya fırlatılacak.

YENİ FIRLATMA TARİHİ: 19 OCAK 00.49

Konuyla ilgili NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Ardından ilgili şirket SpaceX açıklama yaptı. Yeni fırlatma tarihini 19 Ocak olarak hedeflediklerini duyurdu.

"Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek."

13 BİLİM DENEYİ BELİRLENDİ

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

GEZERAVCI'YA 3 ASTRONOT DAHA EŞLİK EDECEK

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

  • alper gezeravcı
  • uzay
  • türkiyenin uzay misyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.