Tarihi yolculuğa saatler kaldı! SpaceX: Tüm sistemlerimiz iyi görünüyor

Tarihi uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş bir gün uzadı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket, Türkiye saati ile 00.49'da uzaya fırlatılacak.

YENİ FIRLATMA TARİHİ: 19 OCAK 00.49

Konuyla ilgili NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Ardından ilgili şirket SpaceX açıklama yaptı. Yeni fırlatma tarihini 19 Ocak olarak hedeflediklerini duyurdu.

"Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek."

13 BİLİM DENEYİ BELİRLENDİ

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

GEZERAVCI'YA 3 ASTRONOT DAHA EŞLİK EDECEK

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.