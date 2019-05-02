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SpaceX uzay istasyonuna 5 buçuk ton kargo gönderecek

SpaceX, yarın 5 buçuk ton yükle dolu Dragon kargo kapsülünü Falcon 9 Block 5 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yarın NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 17'nci ticari görevine çıkacak.
 
SpaceX, cuma sabahı Türkiye saati ile saat 10:10'da Falcon 9 Block 5 roketi ile Dragon uzay kargo aracını Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatacak.
 
Dragon uzay aracında bin 477 kilogram ağırlığında 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller bulunuyor. Bu rakamın 698 kilogramı bilim donanımı, 345 kilogramı mürettebat tedariki, 342 kilogramı araç ekipmanı, 75 kilogramı bilgisayar içermektedir. Dragon'un basınçsız “gövdesi”ndeki harici donanım 965 kilogramdır. Bu ise NASA'nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen yeni nesil Orbiting Karbon Gözlemevi (OCO-3) olacak.
 
UÇUŞ, 8 DEFA ERTELEME ALDI
 
CRS 17 görevi olarak tanımlanan uçuş 16 Kasım, 1 Şubat, 17 Şubat, 16 Mart, 25 Nisan, 26 Nisan, 1 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde ertelendi.
 
1 Mayıs'taki uçuşun 3 Mayıs'a ertelenmesinin sebebi ise,  Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki elektrik dağıtım biriminde arıza tespit edilmesiydi.
 
NASA 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektrik enerjisi sistemi ile ilgili bir sorun tespit edildi. Ekipler arızanın nedenini belirlemek ve sisteme tam gücü geri yüklemek için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.
 
NASA, istasyonda yaşayan astronotlar için endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik dağıtım birimindeki sekiz güç ünitesinden ikisinin arıza yaptığını bildirmişti.

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