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Spil Dağı Milli Parkı yolu ulaşıma kapandı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı yolu, kentte 3 gün boyunca etkili olan sağanağın ardından heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Milli parka giden yolu 900 metre yükseklikteki Güvercin Kaya mevkisi yakınlarında kapatan jandarma ekipleri, sürücülere yolun kalan bölümünde heyelan riski olduğunu belirterek, milli parka çıkışa izin vermedi.

Sürücüler de jandarmanın uyarısının ardından geldikleri istikamete geri döndü.

Öte yandan, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle tahribatın meydana geldiği ve heyelan riskinin bulunduğu yolda belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

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