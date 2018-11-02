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SP'li Cihangir İslam hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SP'li Cihangir İslam hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "27. Dönem milletvekili Nazır Cihangir islam hakkında @cihangirislam isimli Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımları nedeniyle “ Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Suçu ve suçluyu övme” Suçları açısından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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