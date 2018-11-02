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15 Temmuz Derneği'nden Cihangir İslam'a tepki: Bu ihanetin siyasete tezahürüdür

Saadet Partisi milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın 15 Temmuz gününe yönelik TBMM'de kullandığı ifadeler, şehit ve gazi ailelerince Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto edildi.

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SP'li Cihangir İslam'ın 15 Temmuz gününe yönelik TBMM'de kullandığı ifadeler, şehit ve gazi ailelerince Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto edildi. 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada; "Cihangir İslam'ın bu sözleri 15Temmuz'da milletçe maruz kaldığımız ihanet kadar alçakçadır. Bu ihanetin siyasete tezahürüdür. Bu sözlerin üzerimize sıkılan kurşundan farkı yoktur" denildi.

 

 

Öte yandan şehit yakını ve gaziler, "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" diyen SP'li İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

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