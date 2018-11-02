15 Temmuz şehitlerimize hakaret eden SP'li İslam'ın FETÖ paylaşımları ortaya çıktı

Saadet Parti Milletvekili Cihangir İslam, dün TBMM'de yaptığı konuşmada FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında canını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize hakaret etmişti. "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" sözleriyle haddini aşan ve pervasızca 15 Temmuz şehitlerine ve AK Parti'ye saldıran Cihangir'in FETÖ paylaşımları da ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERE "HAYIRSEVER" DEDİ

Saadet Partisi milletvekili İslam, 2015'te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin haberini paylaştığı ve FETÖ'cülere "hayırsever" dediği ortaya çıktı.

Bunlarla da yetinmeyen Cihangir İslam'ın 2015-2016 arası FETÖ'nün medyasında yazılar yazan FETÖ tutuklusu Sedat Laçiner ve Ahmet Altan'ın yazılarını paylaştığı da gün yüzüne çıktı.