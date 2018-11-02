Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 Temmuz şehitlerimize hakaret eden SP'li İslam'ın FETÖ paylaşımları ortaya çıktı

CHP'nin desteğiyle TBMM'ye giren SP Milletvekili Cihangir İslam'ın FETÖ paylaşımları gün yüzüne çıktı. Dünkü Meclis konuşmasında 15 Temmuz şehitlerimize hakaret eden İslam'ın 2015'de FETÖ'cülere 'hayırsever' dediği ortaya çıktı.

  • Star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saadet Parti Milletvekili Cihangir İslam, dün TBMM'de yaptığı konuşmada FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında canını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize hakaret etmişti. "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" sözleriyle haddini aşan ve pervasızca 15 Temmuz şehitlerine ve AK Parti'ye saldıran Cihangir'in FETÖ paylaşımları da ortaya çıktı.

 

FETÖ'CÜLERE "HAYIRSEVER" DEDİ

Saadet Partisi milletvekili İslam, 2015'te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin haberini paylaştığı ve FETÖ'cülere "hayırsever" dediği ortaya çıktı.

Bunlarla da yetinmeyen Cihangir İslam'ın 2015-2016 arası FETÖ'nün medyasında yazılar yazan FETÖ tutuklusu Sedat Laçiner ve Ahmet Altan'ın yazılarını paylaştığı da gün yüzüne çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Başkan Erdoğan´ı gururlandıran o anlar

İşte Başkan Erdoğan´ı gururlandıran o anlar

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA