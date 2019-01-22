Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ankaralılara stat müjdesi

Sahada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük stadı hep birlikte gezdik. İnşallah, önümüzdeki pazartesi günü Ankaragücü-Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak." dedi.

"Bizler için çok mutlu bir an." diyen Kasapoğlu, "Malumunuz son 17 yıl, saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor ve sporcu için çok anlamlı, devrim dolu yıllar. Bu devrim dolu yılların bir parçası olarak da şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Türkiye, dünyanın en modern, yeni tesislerine sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu elbirliğiyle başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti: "Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğüyle saygı değer Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük emekleri var. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Özhaseki başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara'ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Kendisine de özellikle son süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle."

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün cumartesi günü statta antrenman yapacağını da sözlerine ekledi.