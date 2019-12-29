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Spora 41.2 milyon TL ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül verdi.

Star Spor29.12.2019  00:19 - Güncelleme: 29.12.2019  08:01


SPORDA 2019 yılında başarılı olanlara ödül yağdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019’da uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül dağıttı. Buna göre, bakanlık, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan 1053 sporcuya 22.579 cumhuriyet altını karşılığı 29 milyon 364 bin 260 TL ödül verdi. 785 antrenöre 5 bin 40 cumhuriyet altını karşılığı 6 milyon 785 bin 125 Tl, 23 kulübe ise 4 bin 513 cumhuriyet altını karşılığı 5 milyon 60 bin 105 TL ödeme yapıldı. Ayrıca 2011’de yürürlüğe giren milli sporcu yönetmeliği uyarınca 2019’da 5 bin 102 sporcuya sporcu belgesi verildi, 700 kişiye şeref aylığı bağlandı. 286 milli sporcu beden eğitim öğretmeni olarak atandı, 2896 öğrenci de burstan yararlandırıldı.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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