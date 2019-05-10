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Spora siyaset bulaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri ‘Türk sporunu nasıl ileriye taşırız’ yerine siyaset yapmaya başladı.

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Her siyasi görüş ve inançtan taraftarlara sahip spor kulüplerinin yöneticileri tarafından yapılan siyasi paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüdü. Önce Galatasaray’ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak’ın yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Kürsüye çıkan Hayri Kozak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu’na destek vererek spora siyaset karıştırdı. Kozak “Allah, İmamoğlu’nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye’nin bayram yapacağı bir akşam olacak. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. Memleketin kurtuluşunu, çocuğumuzun geleceğini tek çıkış yolu 23 Haziran’da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının” sözleriyle İmamoğlu’na desteğini açıkça gösterdi. 

TARAFTARLARDAN TEPKİ

İkinci skandal açıklama ise Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen’den geldi. “Madem tekrar istiyorsunuz, o zaman her şey güzel olacak” diye Tweet atan Şen’e taraftarlar “Siyaseti bırakın, FB’yi kurtarın. FB’yi siyasete sokmayın” diyerek tepki gösterdi. Başta ultrAslan olmak üzere Galatasaraylı sosyal medya kullanıcıları da Kozak’a tepki göstererek istifaya davet etti. Sosyal medya kullanıcısı Galatasaraylılar, Kozak’ı “Siz gidin parti kurun. Spora pisliğinizi bulaştırmayın”, “Bu kulüpte farklı siyasi görüşte insanlar var” sözleriyle eleştirdi.

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