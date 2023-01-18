Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri ve Misafirhanesinde, "Erasmus+ Spor Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmasında, AB'nin de önemli bir gündem maddesi olarak ele aldığı sporun, diğer Avrupa ülkeleriyle iletişim ve etkileşimde önemli bir köprü olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Kaymakcı, sporla ilgili hibe desteklerinin 2014'te AB'nin eğitim ve gençlik alanındaki programı olan Erasmus+ programına eklendiğini dile getirdi.

AB'ye aday bir ülke olarak Türkiye'nin AB'nin birçok programına katıldığını aktaran Kaymakcı, bunlar arasında Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nın ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

- "SPORLA TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ BAZI ÖN YARGILARI DA AŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

En kapsamlı ve kolay işbirliğini sağlayan projelere imkan veren programın Erasmus+ olduğuna işaret eden Kaymakcı, spor bileşeninin de giderek önem kazanmaya başladığını ve 2014'ten bu yana AB'nin spor bileşenine daha çok önem verdiğini söyledi.

Kaymakcı, sporun her şeyden önce sağlık olduğunu vurgulayarak kişisel gelişim, toplumsal aidiyet, kaynaşma, barış kültürü, dostça yaşama, karşı tarafı anlayabilme ve empati kurabilme açısından da önem arz ettiğini dile getirdi.

Ekonomik büyüklüğüyle sporun AB'nin yakından takip ettiği bir alan olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, "Sporla Türkiye'nin AB üyeliği önündeki bazı ön yargıları da aşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Kaymakcı, sporun pek çok kesim için ekonomik boyutunun da bulunduğunu belirterek bu alanın tanıtım ve diplomasi aracı da olduğuna dikkati çekti.

AB ülkeleri ile spor sayesinde iletişimin ve etkileşimin artırılmasının ve ön yargıların kırılmasının amaçlandığını belirten Kaymakcı, Ulusal Ajans üzerinden spor alanında yapılan başvurularda Avrupa'nın lideri olduklarına işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de gençlik ve spor alanında başta AB olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliklerini geliştirmeye ve bunun olumlu sonuçlarını topluma yaymaya çalıştıklarını kaydetti.

- ÜLKE MERKEZLİ PROJELERDE TÜRKİYE 33 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da yaklaşık 20 yıldır hizmet eden Türkiye Ulusal Ajansının Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'ndan sorumlu olduğunu belirterek bu yıl 140 milyon avroyu aşkın bütçelerinin 2027'de 200 milyon avro olmasını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin AB üyesi olmadığı için yalnızca bütçenin yüzde 40'ının AB Komisyonundan geldiğini aktaran Astarcı, bütçenin yüzde 60'ını Türkiye'nin sağladığını vurguladı.

Astarcı, ülke merkezli projeler konusunda 33 ülke arasında birinci sırada yer aldıklarını belirtti.

Programda Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonunun proje sunumlarına da yer verildi.