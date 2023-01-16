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SRC sınavında başkasının kimliklerini kullanarak sınava giren 8 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da hafta sonu başkasının yerine SRC sınavına giren ve polisin ‘joker' operasyonuyla yakalanan 8 şüpheli ile 2 organizatör adliyeye sevk edildi.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
SRC sınavında başkasının kimliklerini kullanarak sınava giren 8 şüpheli tutuklandı
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Pazar günü Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan SRC sınavında başkalarının kimliklerini kullanarak, sahte belgelerle sınava giren 8 şüpheli ile bunlara organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü polislerinin 'joker' operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli mevcutlu olarak bugün adliyeye sevk edildi.

Çevik kuvvet polisleri Erzincan Adliyesi civarında güvenlik tedbiri aldı.

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