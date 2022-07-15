Srebrenitsalı anneler için güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, güçlü bir Bosna demek

Subasic, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bosna Hersek'teki savaşta, Srebrenitsa soykırımında oğlunu ve birçok yakınını kaybeden Subasic, "Dün akşam bu konuyu düşünüyordum. Kardeşin kardeşe, komşunun komşuya silah doğrultması ve öldürmesi çok zor bir durum." ifadesini kullandı.

Subasic, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini duyduğunda çok zor anlar yaşadığını anlatarak, "Gece yarısı torunlarımı uyandırdım ve hemen tarihi Başçarşı'da toplandık." dedi.

Türkiye gibi güzel bir ülkede bu tür olayların yaşanmış olmasına inanamadığını dile getiren Subasic, "Bu kadar güzel ve iyi bir halkın olduğu topraklarda bu tür bir şeyin yaşanabileceğini düşünemezdim. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, güçlü bir Bosna demektir. Türk halkı, bizim kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

- "BİR ANNEYİ ÜZMEK, KALBİNİN BİR PARÇASINI KOPARMAK ÇOK BÜYÜK GÜNAH"

Subasic, darbe girişimi sonrası Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri anıtlarını ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Masum insanlar öldürüldü. Peki ne için? Delice bir ideoloji yüzünden. Bu darbe girişiminin arkasındakilere, anneleri üzen ve evlatsız bırakanlara lanet olsun. Çocuğu öldürülen bir annenin duygularını düşünsenize. Bir anneyi üzmek, kalbinin bir parçasını koparmak çok büyük bir günah. Bunu yapan insanlar nasıl hala yaşayıp, rahatça uyuyabiliyor anlayamıyorum. Bu soruyu kendime sıkça soruyorum. Nasıl olur da bir katil, başkasının çocuğunu öldürdükten sonra kendi çocuğunu sevebiliyor?"