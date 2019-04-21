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Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ülkedeki terör saldırılarına karşı eyleme geçme talimatı verdi

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, ülkede düzenlenen terör saldırılarının sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi.

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Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede kilise ve otelleri hedef alan saldırılar ile ardından meydana gelen iki patlama üzerine yaptığı açıklamada, "Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim." ifadesini kullandı. 
 
Maithripala Sirisena, tüm emniyet ve savunma birimlerinden, kanun ve nizamın sürdürülmesi için tüm adımları atmasını, bu adi saldırıların hızla soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi. 
 
Sri Lanka Devlet Başkanı, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN SABAHA KADAR GEÇERLİ OLACAK
 
Yerel Daily Mirror gazetesi de ülkede Sirisena'nın talimatı olan sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar geçerli olacağını yazdı.
 
Gazetenin haberinde 8. patlamanın da başkent Colombo'nun Dematogoda banliyösünde konutlara yakın bir bölgede meydana geldiği belirtildi.
 
ÜLKEDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ GEÇİCİ OLARAK ENGELLENDİ 
 
Sri Lanka hükümetinin ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldığı kaydedildi. 
 

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