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Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türklerin babaevlerinde hüzün hakim

Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları Yiğit Ali Çavuş ve Serhan Selçuk Nariçi'nin Türkiye'de yaşayan ailelerine acı haber ulaştı.

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Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çavuş'un vefat haberi, Kadıköy'de yaşayan ailesine ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan aileyi yakınları teskin etmeye çalışıyor.

Baba Mehmet Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir şirkette mühendis olarak görev yaptığını söyledi.

Oğlunun sabah arkadaşıyla kahvaltıya gittiği sırada saldırıların gerçekleştiğini dile getiren Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." ifadesini kullandı.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aradığını dile getiren Çavuş, gerekli talimatları verdiğini ve cenazenin en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini söylediğini aktardı.

Nariçi'nin Adıyaman'daki babaevinde hüzün hakim

Saldırıda hayatını kaybeden mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. 

Baba Mehmet Nariçi, gazetecilere açıklamasında, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olduğunu, Sri Lanka'da ABD Büyükelçiliği'ne yapılan yeni binanın elektrik işlerini yaptığını söyledi.

Oğlunun 2,5 yıldır Sri Lanka'da yaşadığını aktaran Nariçi, şöyle konuştu:

"En son bu sabah 05.00'te bana WhatsApp'tan 'Günaydın' yazdı. İki günde bir oğlumla telefonda konuşuyordum. Daha önce de Moritanya'daydı. Yaklaşık iki yıl da Afganistan'da yaşadı. Arkadaşlarıyla beraber otelin kafeteryasına kahvaltı yapmaya gitmişler. Orada da saldırı düzenlenmiş." 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendilerini aradığını belirten Nariçi, oğlunun şehit olduğunu söylediğini kaydetti. 

Oğlunun dört çocuğundan üçüncüsü olduğunu ifade eden Nariçi, "Yaklaşık 4 ay önce Gölbaşı'na geldi. Yılda iki kez yanıma gelirdi. En son iki gün önce telefonla görüştüm. Cenazesinin ne zaman geleceğini yetkililer bildirecek." diye konuştu.

Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

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