SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"En önemli projeye birinci sırada milli muharip uçağı koyabiliriz. Hem ölçek, hem maliyet, hem teknolojik açıdan gereksinimleri gördüğümüzde. Bu tür projeler çok uzun vadeli projeler. Şimdi burada en büyük unsur kararlılık, süreklilik ve destek. Cumhurbaşkanımızın müthiş bir desteği var. "Savunma sanayii benim şahsi himayem altındadır" dediler.

Bir F-35, F22'nin tarihine baktığımızda yıllar sürdü. Bu uçak ne zaman hizmete girer dediğimizde, F-35 hizmete gireli çok oldu ama hala safha safha çok değişiklikler yapılıyor.

Biz 2023'te uçağımızın hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Bu bütün unsurları haline gelmiyor. THK filosunda hizmet vereceği tarih 2024'ün sonu.

Aslında biz bütün projemizde olduğu gibi milli bir ürün geliştirmek istiyoruz. Jet motor teknolojisi dünyadaki en ileri teknolojilerden birisi. Biz kendi yerli unsurlarımızla milli bir proje başlattık. Ancak beklediğimiz tarihlerde motorun yetişmesi ve olgunlaşması için bir yabancı işbirliği de bizim için önemli. Bu yapı ile ilgili çeşitli şirketlerle görüştük. Rolls Royce de bir tanesi. Oldukça iyi mesafeler kat ettik. Ama bizim bazı olmazsa olmaz şartlarımız var. Bunun da başında, sürekliliği, devamlılığı, teknoloji kısıtlılığı olmaması gibi. Tam bir mutabakata vardığımız takdirde işbirliği için engel yok.

Bizim A, B, C planlarımız var ve olmalı. Bir milli motor geliştirmek üzere çalışmalarımız da başladı. Diğer firmalarla dirsek temasımız devam ediyor. Dünyada jet motor üreten ülke ve şirket sayısı çok kısıtlı.

F-35 PROJESİ

Bir gecikme yok. Tartışmalar başladığı zaman aynı şeyi söylüyorduk. Onun neticesinde gördünüz uçak teslim edildi. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Bizim Malatya’da tesisler kuruluyor. F35 motorlarının Amerika’da bakım onarım tesisi var, ancak Amerika dışındaki ilk tesis Türkiye’de olacak. Bakım onarımları yapacak kabiliyet Eskişehir’de kurulmaya devam ediyor.

ANADOLU GEMİSİ PROJESİ

Anadolu gemisi müthiş bir güç çarpanı. Bu gemi denizde herhangi bir operasyona katıldığında içinde havuzu var. Ve bu havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla beraber çıkarma yapabiliyorsunuz, hem personel, hem mühimmat, hem silah hem zırhlı araç gönderebiliyorsunuz. Bu gemiden hava unsurlarınızı hareket ettirip operasyona gönderebiliyorsunuz. 2019’un ilk çeyreğinde suya inecek. İki yıl daha gemimizin diğer donanımları devam edecek. Genelde kamuoyunda uçak gemisi olarak adlandırılıyor. Bu uçak gemisinden daha kompleks unsurlar taşıyor. Geminin sadece inşası değil, gemideki savaş sistemleri de yerli burada. Yüzde 65’in üzerindeyiz. 2023’ten önce hizmete girecek. Önümüzdeki çeyrekte denize inecek. İki yıl içinde de hizmete girecek.

HÜRKUŞ-C'DEN İLK GÖRÜNTÜ

HÜRKUŞ'un kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Eğitim uçağı olarak planlanmış uçaktan başka bir fonksiyon rol görecek. Ayar ve radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemi görülüyor. Hürkuş eğitim uçaklarının hava kuvvetlerimize teslimi başladı.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İmalat hatlarına bunları verirken kuvvetlerle görüşmesini yapıyoruz. Çünkü bir talep daha var. Silahlanmış HÜRKUŞ’un daha ağır mühimmat taşımasıyla ilgili kanat güçleri de gündeme gelebilir. Biraz daha güçlendirilmiş hali isteniyor.