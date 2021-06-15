SSB Başkanı Demir 'otel' iddialarına 24 TV'de cevap verdi

15 Haziran 2021 Salı 14:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 15:00

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ailesinin suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in videolarında adı geçen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde kaldığı iddialarına ilişkin, İsmail Saymaz'ın sorularını şeffaflıkla yanıtladı.

Söz konusu otele kendilerini bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafları da bu aile dostu tarafından ödendiğini anlattı. Demir, videolarda adı geçen Cihan Ekşioğlu ile de tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını belirtti.

Saymaz'a yaptığı açıklamaların ardından hedef haline gelen Demir, otel iddialarına 24'te yanıt verdi.

Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Gazeteci arkadaşımı beni aradı, sorular sordu. Ben 'özel hayatın' gizliliğine karışılmasın deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şeyi olmayan bir insan rahatlığıyla arkadaşımızın sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı sorulara hafızamı tazelemeye çalışarak yanıt verdim. Hayatım boyunca yaptığım dördüncü tatildi sanırım, çocuklarımla 8 sendir ailecek yaptığımız ilk tatildi. Bir aile dostumuzun teklifiydi. Ben otelin sahibini araştırmakla mesul değilim. Anlaşılabilir bir tutum değil, sanırım burada art niyetten başka hiçbir şey aramamak gerekiyor. Bir insan ailesi ile tatil yapmış, tatil yaptığı yerin ıvırını zıvırını araştırmakla ilgili bir sorumluluğu yok. Ve sahibi sadece kaldığımız sırada gelmiş tanışmış gitmiş, buradan ne çıkartılmaya çalışıldığını anlayamadım. Ne iş yaptığını da bilmiyorum arkadaşın. Şunu söyleyeyim; 15 yaşındaki kızım sabah beni ağlayarak aradı, 'Baba biz bunu hak etmedik, ben 8 seneden beri kardeşlerimle ilk defa bir tatil yapabildim dedi. Şimdi kızımın bu gözyaşları, herhalde İsmail beyin mutluluk gözyaşlarına karışmıştır. Kendisini tebrik ediyorum.