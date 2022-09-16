İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2782
  • EURO
    18,2503
  • ALTIN
    976.784
  • BIST100
    3373.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SSB Başkanı Demir'den CHP'li Kılıç'a cevap: Günlük hesaplara malzeme edilmemelidir
Güncel

SSB Başkanı Demir'den CHP'li Kılıç'a cevap: Günlük hesaplara malzeme edilmemelidir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Savunma sanayii milli bir meseledir, günlük hesaplara malzeme edilmemelidir. Dünyanın ilgisini, milletimizin takdirini kazanan şirketlerimizin hepsi bizimdir' dedi.

IHA16 Eylül 2022 Cuma 12:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir gazeteye verdiği demeçte ASELSAN ile ilgili iddialarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

SSB Başkanı Demir paylaşımında, "Savunma sanayii milli bir meseledir, günlük hesaplara malzeme edilmemelidir. Dünyanın ilgisini, milletimizin takdirini kazanan şirketlerimizin hepsi bizimdir. Samimi olarak bu başarılara katkıda bulunacak her türlü öneri ve katkı değerlidir. Bunun dışında art niyetli sinsi saldırılar kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu savunma sanayiinde yerli ve milli teknoloji hedeflerine doğru yürürken, şirketlerimiz mügalataya aldırmadan ürünleri ile konuşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

  • İsmail Demir
  • Savunma sanayii
  • Sevda Erdan Kılıç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.