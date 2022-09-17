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Güncel

SSB Başkanı Demir'den önemli açıklamalar

TCG Anadolu için tarihi gün... SSB Başkanı Demir TCG Anadolu gemisinde açıklama yaptı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
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Yerli ve milli savunma sanayiinin tek parçada ürettiği en büyük ürün olan TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi. Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan TCG Anadolu sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizi çok farklı alanlarda oldukça değerli bir konuma taşıyor.

TCG Anadolu gemisinde açıklama yapan SSB Başkanı Demir, TCG Anadolu gemisinin NATO ittifakının bir parçası olacağını belirtti. Demir, "Dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız bir taraftan BAYKAR firması ile devam ediyor." dedi.

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