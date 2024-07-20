Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias dün Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunan Bakan Dendias'ın çirkin sözlerine Milli Savunma Bakanlığından açıklama gelirken, söz konusu açıklamada, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"RUMLAR YUNANLILARIN GÜDÜMÜNDE"

Rumları ve Yunanistan'ı sadece kendilerinden ibaret görmemek gerektiğini belirten Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, "Yunanistan Avrupa Birliği'nin şımartılmış çocuğudur. Zaten Rumlar da Yunanların güdümünde. Bunların bu denli cesurca konuşmalarının sebebi arkalarında destek verdiklerine inandıkları Batı Dünyasıdır. Kendi ellerindeki güçlerinden imkanlarından ya da kuvvetlerinden dolayı değildir" dedi.



"TÜRKİYE'YE KARŞI ADİL DEĞİLLER"

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan tavrına dikkat çeken Tosun, "Batı dünyası Türkiye'ye karşı hiçbir konuda adil davranmamıştır. Ne uluslararası hukuku işletmiştir ne de adil bir tutum sergilemiştir. Kıbrıs'ta Rum kesiminin, Kıbrıs'ın tüm temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne alınması en başta birliğin kendi kriterlerine aykırıdır. AB kabul kriterlerine göre birliğe üye alınırken o adayın sınır sorununun olmaması gerekiyor. Kriterlere aykırı olmasına rağmen neden alıyorlar? Çünkü Rum kesiminin yanında Yunanistan Batı dünyasının adeta bir ileri karakolu olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden Türkiye ile ilişkileri Batı'nın da Avrupa Birliği'nin de hukuk çerçevesinde olmamıştır." İfadelerini kullandı.

