Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, anbean paylaştı! 108 saat sonra gelen sevinç

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, enkaz altından gelen güzel haberleri anbean aktarmayı sürdürüyor.

108 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ



108 saat sonra bir vatandaşımızın enkaz altından çıkarılmasına tanıklık eden Yakup Köse, duygularını, "108 saat sonra göçük altından arama kurtarma ekibi tarafından bir vatandaşımız sağ bir şekilde enkaz altından çıkarılıyor. 108 saat sonra gelen bir mucize daha" sözleriyle tarif etti.

"CANINI DİŞİNE TAKIP ÇALIŞANLARA SELAM OLSUN"



Başka bir kurtulma haberi için "Uyku nedir bilmeden yorgunluk nedir bilmeden sahada canını dişine takıp çalışan ve mucizelere kapı açan herkese selam olsun" mesajı veren Köse, "Kimse var mı? haykırışına nefesiyle cevap veren bir can 98 saat sonra kurtarıldı" dedi.

ANNE, 24 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI



Enkaz altından kalan annenin 24 saatlik yoğun uğraşların sonunda kurtarıldığını belirten Köse, "Gebze Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekibi ve Kütahya maden emekçilerinin bağlı olduğu arama kurtarma ekibi 24 saat önce buradan bir ses aldılar ve 24 saattir çok ince ve çok dikkatli bir çalışma yaptılar. Yüzyılın depreminden tam 98 saat geçti ve içerideki 35-40 yaşlarındaki bir anne canlı bir şekilde şu anda arama ve kurtarma ve sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülecek" ifadelerini kullandı.