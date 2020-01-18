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Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncu kadrosunda kimler var?

Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Tv'de ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Star Trek Sonsuzluk hakkında araştırmalar hız kazandı. Orjinal adı Star Trek Beyond olan film bu akşam izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Star Trek Sonsuzluk 26 Ağustos 2016’da vizyona girdi. Bilimkurgu ve aksiyon konusuyla dikat çeken filmin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

18.01.2020  14:11 - Güncelleme: 18.01.2020  14:11

Bu akşam saat 20:00'da Tv'de ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Star Trek Sonsuzluk 26 Ağustos 2016’da vizyona girdi. Bilimkurgu ve aksiyon konusuyla dikat çeken filmin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Star Trek Sonsuzluk filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NEDİR?

Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bilimkurgu, aksiyon, macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin gibi isimler yer alıyor. 

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