Star yazarları Ankara'da buluşuyor

Emlak Konut GYO ana sponsorluğunda ve Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşmaları Ankara programı 27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda...

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarları Yalçın Akdoğan, Mustafa Kartoğlu ve Melik Yiğitel’in konuşmacı olarak katılacağı Star Şehir Buluşmaları Ankara programının açılışı; ATO Başkanı Gürsel Baran ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak.

27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor.