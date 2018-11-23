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Star yazarları Ankara'da buluşuyor

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Yazarları Yerel Seçimlere Doğru Türkiye’yi konuşmak üzere Ankara’da buluşuyor.

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Emlak Konut GYO ana sponsorluğunda ve Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşmaları Ankara programı 27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda...
 
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarları Yalçın Akdoğan, Mustafa Kartoğlu ve Melik Yiğitel’in konuşmacı olarak katılacağı Star Şehir Buluşmaları Ankara programının açılışı; ATO Başkanı Gürsel Baran ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. 
 
27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor.

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