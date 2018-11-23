Star yazarları Ankara'da buluşuyor
Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Yazarları Yerel Seçimlere Doğru Türkiye’yi konuşmak üzere Ankara’da buluşuyor.
Emlak Konut GYO ana sponsorluğunda ve Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşmaları Ankara programı 27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda...
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarları Yalçın Akdoğan, Mustafa Kartoğlu ve Melik Yiğitel’in konuşmacı olarak katılacağı Star Şehir Buluşmaları Ankara programının açılışı; ATO Başkanı Gürsel Baran ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak.
27 Kasım 2018 Salı günü saat 19:00’da ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor.
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