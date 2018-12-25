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Star yazarları Kocaeli'ye geliyor

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Yazarları Yerel Seçimlere Doğru Türkiye’yi konuşmak üzere Kocaeli’ye geliyor.

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Star Şehir Buluşmaları Kocaeli programı 27 Aralık 2018 Perşembegünü saat 14:00’de Kocaeli Fuarı Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda...

Emlak Konut GYO’nun destekleriyle; Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarları Resul Tosun, Sevil Nuriyeva ve Selim Atalay’ınkonuşmacı olarak katılacağıStar Şehir Buluşmaları Kocaeliprogramında “Yerel Seçimlere Doğru Türkiye” konuşulacak.

27 Aralık 2018 Perşembegünü saat 14:00’de Kocaeli Fuarı Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor. 

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