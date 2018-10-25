Star yazarları Malatya’ya geliyor
Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Yazarları 'Türkiyenin ve Malatya'nın Gündemi'ni konuşmak üzere Malatya’ya geliyor.
Star Şehir Buluşmaları Malatya programı 31 Ekim 2018 Çarşamba Günü saat 11:00’de Malatya Hilton Hotel'de gerçekleştirilecek.
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak İle Star Gazetesi Yazarları Ahmet Kekeç, Fadime Özkan Ve Yalçın Akdoğan'ın konuşmacı olarak katılacağı Star Şehir Buluşmaları Malatya programının açılışı; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından yapılacak.
31 Ekim 2018 Çarşamba Günü saat 11:00’de Malatya Hilton Hotel'de gerçekleştirilecek olan Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor.
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