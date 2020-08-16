Star yazarlarından Biden'ın hadsiz sözlerine tepki: Yeni Türkiye'yi tanımıyor, bundan sonra tanır

16 Ağustos 2020 Pazar 12:42 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:01

ABD Başkan adayı Demokrat Partili Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhinde skandal açıklamalarda bulundu. Biden, Başkan Erdoğan’a “bedel ödetmeleri” gerektiğini savunarak, Türkiye’deki muhalefet ile doğrudan iletişime geçerek onları desteklemeleri gerektiğini savundu. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu sözlerine star.com.tr yazarları da tepki gösterdi.

“BIDEN YA İSTİFA ETMELİ YA DA...”

Star yazarı Yalçın Akdoğan, Trump’ın azil süreçlerini hatırlatarak, ABD Başkan Adayı Joe Biden’in Türkiye seçimlerine yönelik açıklamaları için ya istifa etmesi ya da azil edilmesi gerektiğini söyledi.

“BİDEN YA İSTİFA ETMELİ…”

Star yazarı Yalçın Akdoğan, Trump’ın azil süreçlerini hatırlatarak, ABD Başkan Adayı #JoeBiden’in Türkiye seçimlerine yönelik açıklamaları için ya istifa etmesi ya da azil edilmesi gerektiğini söyledi#StarYazarlar @Y_Akdogan pic.twitter.com/2uCWZuq57i — Star Gazete ���� (@stargazete) August 16, 2020

“YENİ TÜRKİYE’Yİ BUNDAN SONRA TANIR”

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Biden’in FETÖ narkozunda fazla kaldığını ifade ederek ‘Yeni Türkiye’yi tanımıyor, bundan sonra tanır.’ ifadelerini kullandı.

“YENİ TÜRKİYE’Yİ BUNDAN SONRA TANIR”

ABD Başkan Adayı Joe Biden’in haddini aşan sözlerine Star Genel Yayın Yönetmeni @NuhAlbayrak tepki gösterdi. Biden’in FETÖ narkozunda fazla kaldığını ifade eden Albayrak, ‘Yeni Türkiye’yi tanımıyor, bundan sonra tanır’ dedi pic.twitter.com/p3Pli9CuUr — Star Gazete ���� (@stargazete) August 16, 2020

"MUHALEFETİ KULLANMAK İSTEDİKLERİNİ İLAN ETTİLER"

“Darbelerin arkasında ABD olduğunu biliyorduk” diyen Star.com.tr yazarı Hüseyin Gülerce, “Şimdi de muhalefeti kullanmak istediklerini ilan ettiler.” dedi.

