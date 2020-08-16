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Star yazarlarından Biden'ın hadsiz sözlerine tepki: Yeni Türkiye'yi tanımıyor, bundan sonra tanır

Star.com.tr yazarları ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin haddini aşan sözlerine tepki gösterdi.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:42 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:01
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ABD Başkan adayı Demokrat Partili Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhinde skandal açıklamalarda bulundu. Biden, Başkan Erdoğan’a “bedel ödetmeleri” gerektiğini savunarak, Türkiye’deki muhalefet ile doğrudan iletişime geçerek onları desteklemeleri gerektiğini savundu. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu sözlerine star.com.tr yazarları da tepki gösterdi.

“BIDEN YA İSTİFA ETMELİ YA DA...”

Star yazarı Yalçın Akdoğan, Trump’ın azil süreçlerini hatırlatarak, ABD Başkan Adayı Joe Biden’in Türkiye seçimlerine yönelik açıklamaları için ya istifa etmesi ya da azil edilmesi gerektiğini söyledi.

“YENİ TÜRKİYE’Yİ BUNDAN SONRA TANIR”

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Biden’in FETÖ narkozunda fazla kaldığını ifade ederek ‘Yeni Türkiye’yi tanımıyor, bundan sonra tanır.’ ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİ KULLANMAK İSTEDİKLERİNİ İLAN ETTİLER"

“Darbelerin arkasında ABD olduğunu biliyorduk” diyen Star.com.tr yazarı Hüseyin Gülerce, “Şimdi de muhalefeti kullanmak istediklerini ilan ettiler.” dedi.

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