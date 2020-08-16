Star yazarlarından Biden'ın hadsiz sözlerine tepki: Yeni Türkiye'yi tanımıyor, bundan sonra tanır

ABD Başkan adayı Demokrat Partili Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhinde skandal açıklamalarda bulundu. Biden, Başkan Erdoğan’a “bedel ödetmeleri” gerektiğini savunarak, Türkiye’deki muhalefet ile doğrudan iletişime geçerek onları desteklemeleri gerektiğini savundu. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Biden'ın bu sözlerine star.com.tr yazarları da tepki gösterdi.
Star yazarı Yalçın Akdoğan, Trump’ın azil süreçlerini hatırlatarak, ABD Başkan Adayı Joe Biden’in Türkiye seçimlerine yönelik açıklamaları için ya istifa etmesi ya da azil edilmesi gerektiğini söyledi.
“BİDEN YA İSTİFA ETMELİ…”— Star Gazete ���� (@stargazete) August 16, 2020
Star yazarı Yalçın Akdoğan, Trump’ın azil süreçlerini hatırlatarak, ABD Başkan Adayı #JoeBiden’in Türkiye seçimlerine yönelik açıklamaları için ya istifa etmesi ya da azil edilmesi gerektiğini söyledi#StarYazarlar @Y_Akdogan pic.twitter.com/2uCWZuq57i
Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Biden’in FETÖ narkozunda fazla kaldığını ifade ederek ‘Yeni Türkiye’yi tanımıyor, bundan sonra tanır.’ ifadelerini kullandı.
“YENİ TÜRKİYE’Yİ BUNDAN SONRA TANIR”— Star Gazete ���� (@stargazete) August 16, 2020
ABD Başkan Adayı Joe Biden’in haddini aşan sözlerine Star Genel Yayın Yönetmeni @NuhAlbayrak tepki gösterdi. Biden’in FETÖ narkozunda fazla kaldığını ifade eden Albayrak, ‘Yeni Türkiye’yi tanımıyor, bundan sonra tanır’ dedi pic.twitter.com/p3Pli9CuUr
“Darbelerin arkasında ABD olduğunu biliyorduk” diyen Star.com.tr yazarı Hüseyin Gülerce, “Şimdi de muhalefeti kullanmak istediklerini ilan ettiler.” dedi.
“DARBELERİN ARKASINDA ABD OLDUĞUNU BİLİYORDUK...”— Star Gazete ���� (@stargazete) August 16, 2020
ABD Başkan Adayı #JoeBiden’in haddini aşan sözlerini Star yazarı @huseyingulercee yorumladı. “Darbelerin arkasında ABD olduğunu biliyorduk” diyen Gülerce, “Şimdi de muhalefeti kullanmak istediklerini ilan ettiler.” dedi pic.twitter.com/BVtCxL68qo