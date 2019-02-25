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Star’a 2 ödül birden

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Yılın En’leri 2018 Basın Ödülleri’nde Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici ve yazar Ömer Ekinci ödüle layık görüldü.

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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Yılın En’leri’ geleneksel 2018 basın ödülleri sahiplerini buldu. Gazetecilik alanında Star 2 ödüle birden layık görüldü. Yılın En iyi Yayın Koordinatörü Star’dan Ahmet Gemici olurken, Yılın Köşe yazarı ödülü ise Ömer Ekinci’ye verildi. 29 yıllık köklü bir cemiyet olduklarını söyleyen Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı yerel ve ulusal medyanın birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olan Yılın En’leri Geleneksel Basın Ödülleri’ne katkı sunan herkese teşekkür etti. “Yılın enleri” kategorisinde Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Habertürk Ana Haber Spikeri Ceren Bektaş, Akşam Gazetesi Haber Müdürü Özkan Tamirak, TRT’den Erdoğan Arıkan ve Yeni Birlik Gazetesi’nden Serpin Alpaslan ile gazetelere bulmaca sayfaları hazırlayan Celal Kodamanoğlu’da özel ödüle layık görüldü.

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