İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Stark', yabancı plakalı araçta 19 kilo eroin buldu
Güncel

'Stark', yabancı plakalı araçta 19 kilo eroin buldu

Şırnak-Uludere yolunda polisin durdurduğu yabancı plakalı otomobilde, narkotik köpek 'Stark' ile yapılan aramada, 19 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.

DHA22 Şubat 2022 Salı 10:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 10:19
ABONE OL
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Şırnak-Uludere yol kontrol noktasında, şüphe üzerine yabancı plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Stark' ile araçta arama yapıldı. Otomobilin arka çamurluk kısmına ve arka koltuk altına gizlenen 41 paket halinde 19 kilo 790 gram eroin bulundu. İsmi açıklanmayan Irak uyruklu sürücü ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.