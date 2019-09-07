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STK'lardan oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaret

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneleri, aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, yaptığı açıklamada, komisyon olarak yüreği yanan annelerin yanında olmak için geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin vicdanlı anneleri olarak burada olduklarını belirten Kaya, aslında söylenecek her şeyi buradaki annelerin söylediğini kaydetti.

Kaya şunları kaydetti:

"Bizim sorulacak sorulara da cevabımız buradaki annelerin bu güçlü duruşu. Asıl mikrofonları buraya gelemeyen, burayla ilgili söz söyleyemeyenlere de uzatmak lazım, niye susuyorlar diye. Biz buradayız onlara destek veriyoruz. Yürekli duruşlarına, dirençlerine sonuna kadar destek verdiğimizi ifade ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu söylemek adına geldik. Her zaman yanlarındayız. Onlara olan desteğimiz bitmeyecek. Bundan sonra da güçlü bir şekilde başka sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Onları desteklemeyi sürdüreceğiz. İnşallah anneler direnişiyle evlatlarına kavuşacak."

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