İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • STK'lerin kadın temsilcilerinden İsrail'in saldırılarına protesto
Güncel

STK'lerin kadın temsilcilerinden İsrail'in saldırılarına protesto

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı oturma eyleminin ikinci gününde Gazze'de öldürülen çocukları simgeleyen kefenler yere konuldu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
STK'lerin kadın temsilcilerinden İsrail'in saldırılarına protesto
ABONE OL

65 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin de desteğiyle bir araya gelen kadınların ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer aldı.

Ellerinde "Soykırıma göz yumma", " Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" , "Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice pankart taşıyan kadınlar, eylemi izleyenlere Filistin'de yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de öldürülen çocukları sembolize eden kefenlerin yere konulduğu eyleme, Sultanahmet Meydanı'nda gezen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Eminönü Meydanı'nda 20 Ekim'de yapılan 3 günlük sessiz oturma eyleminin devamı niteliğindeki etkinliğin 15 gün sürmesi planlanıyor.

  • filistin protestosu
  • dayanışma eylemi
  • Filistin protestosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.