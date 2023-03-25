Stockholm'de Müslüman, Hristiyan ve Budistler iftarda buluştu

İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmadov, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva-Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Trudy Fedriksson ve Stockholm'deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ramazan'ın farklı din ve kültürden insanları sevgi ikliminde bir araya getirdiğini aktaran Akan, 'Bugünde burada ramazanın sevgi ikliminden Hristiyan ve Budist dinine mensup dostlarımızla birlikte faydalanıyoruz. Bundan sonra da diyaloglarımızı devam ettirip bu güzel atmosferlerde bir araya gelmeye çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tezel de İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna iftar yemeği için teşekkür etti.

Tezel, ''Bu tür iftarlar vermek İslam dünyasında bir gelenek. Müslüman nüfusun yoğun olduğu laik bir ülke olan Türkiye'de, Yahudi, Hristiyan ve diğer dine mensup liderler, şefkatin merhametin ön plana çıktığı ramazan ayında iftar yemeğinde sık sık bir araya gelmektedir.'' dedi.

Peter Lööv Roos da iftarın paylaşım olduğunu dile getirerek, İsveç'in Başpiskoposu Martin Modéu'nın selamını konuklara iletti.

Trudy Fedriksson ise iftar programına davet edilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ramazanın bütün insanlara iyilik getirmesini ümit ettiğini belirtti.